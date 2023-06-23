Тельцам — форс-мажоры, Ракам — кризис: гороскоп на июль 2023 года для всех знаков зодиака

Астрологи предупреждают, что на отдых в июле ни у кого особенно времени не будет. Разве что до десятого числа можно себе позволить немного расслабиться, но после этой даты бросайте лениться и меняйте заплыв по течению на практичность, здравый смысл и нацеленность на результат. Если, конечно, хотите чего-то добиться. Если же достижения в ваши планы не входят, продолжайте бездельничать. Но даже у отъявленных лодырей вторая половина месяца ожидается более важной и ответственной, чем первая. При этом астролог Ольга Якубовская также обращает внимание на то, что 23 июля начнет ретроградить Венера. А значит, всем придется поработать над отношениями.
— Венера с 23 июля по 4 сентября уходит в ретроградное движение, а значит, наступит время для работы над отношениями. Причем не только личными, но и рабочими, приятельскими и тому подобное, — говорит Ольга. — В делах амурных это время переоценки значимости отношений, переосмысления правильности выбора, да и в целом проверки на прочность пары. Одни могут разжечь остывшее пламя, а вторые — наступить на старые грабли. Добавит масла в огонь взаимодействие Черной Луны и Урана во второй половине месяца — время, когда хочется вырваться на свободу, бунтовать и свергать устои, которые до этого казались логичными. Лучше семь раз отмерить, а не рубить с плеча.
Это что касается всех знаков зодиака без исключения. А вот что ждет в июле каждого в отдельности, Ольга Якубовская рассказала нам подробнее.
Овен
Овнам июль обещает быть насыщенным мелкими заботами и хлопотами. Причем создастся ощущение, что хоть разорвись между работой и домом — все от вас что-то хотят.
— С точки зрения работы может возникнуть необходимость правильно распределять свои ресурсы, чтобы на многое хватило сил и не наступило то самое выгорание, о котором трубят из каждого утюга, — говорит Ольга. — Постарайтесь грамотно обращаться с финансами, в противном случае есть вероятность влезть в долги. В июле Овнам особенно важно помнить о своих желаниях и сфокусироваться на личных потребностях. Не задвигайте свое «Я». Вспомните, чем вы давно хотели заняться, но забросили в дальний ящик. Доставайте, стряхивайте с этих идей пыль и смело их реализуйте (будь то увлечение, спорт или старт бизнес-идеи).
Телец
— Тельцы, которыми как раз управляет планета красоты и гармонии Венера, разворачивающаяся в ретроградное движение в июле, могут почувствовать необходимость пересмотреть, переделать, перепрошить имеющиеся отношения. Может накрывать состояние апатии, бессилия и собственной несостоятельности. Желание масштаба и статуса не всегда имеет возможность реализоваться нужным образом. Задумайтесь над тем, что действительно для вас важнее — карьерная лестница или семейный очаг, — советует астролог.
А вот конец июля может удивить Тельцов неожиданными и прямо-таки форс-мажорными ситуациями. Астролог советует заранее приготовить план Б и сделать свое расписание более гибким. А еще ловите и выписывайте интересные идеи, которые вас посетят в последнюю декаду месяца — рано или поздно они вам очень пригодятся.
Близнецы
Ольга Якубовская предупреждает Близнецов: в первой половине июля некоторые ваши дела могут буксовать и не всё будет получаться так легко, как вы, возможно, рассчитывали. Поэтому в определенный момент вам начнет казаться, будто кто-то нарочно вставляет палки вам в колеса на пути к целям.
— К тому же этот период может ощущаться как жаркий с точки зрения конкуренции, различных споров и конфликтов. Хорошо, что вы от природы способны смотреть на ситуацию с разных сторон и выступать своего рода амортизатором, не поддающимся на провокации, — говорит астролог. — В июле может хорошо даваться интеллектуальная деятельность и обучение, а также мелкие передвижения. Внимательнее перепроверяйте поступающую в конце месяца информацию и не ведитесь на соблазны, остерегайтесь мошенников и втягивания себя в серые схемы.
Рак
Раки в июле на коне! Ваша природная способность помогать и дарить радость будет притягивать тех, кто нуждается в тепле человеческих отношений. Потребность оберегать и выступать в роли ментора можно прекрасно реализовать в начале месяца. Запланированная поездка в дальние страны или расширение собственного мировоззрения будут весьма удачными, особенно в первую декаду июля.
Последняя декада месяца не такая радужная и может быть наполнена напряжением и стрессами. Если настигнет кризис самоценности — знайте, это неспроста. Значит, пришло время провести ревизию в рабочих процессах, мыслях и вопросе адекватности монетизации ваших трудов.
Лев
Львы в первой декаде месяца всё чаще могут задумываться о своем месте под солнцем.
— Оцените то, что происходит вокруг вас, нравится ли вам та социальная роль, которую вы транслируете последнее время. Если нет, то в третьей декаде месяца есть реальный шанс переломить ход событий и выйти из зоны комфорта, реализуясь так, как вы внутренне ощущаете, — советует астролог. — С 23 июля вам может захотеться вернуть прежний стиль, прическу, а также вернуть общение с теми, с кем по тем или иным причинам оно было утрачено.
А вот конец июля у Львов будет более жизнерадостным. На это время хорошо планировать отпуск, занятия творчеством и спортом, посещение светских мероприятий.
Дева
Девы в первой декаде месяца могут быть очень идейными и замотивированными на конкретный результат.
— Вероятен полезный отпуск, путешествие или другие занятия с уклоном на заграничный мотив (от покупки иностранных товаров до изучения языков). Постарайтесь в этот период принести осязаемую пользу — попробовать себя в роли волонтера, поучаствовать в движении против вырубки леса, организовать сбор средств на восстановление памятника архитектуры и тому подобное, — говорит Ольга. — Вторая половина месяца у Дев ожидается более напряженной, но и не без посещения гениальных и нужных идей. Может прибавиться много обязанностей, которые сложно выдержать, но это только на первый взгляд. Сомнения в сторону, включайте свою работоспособность, которой можно только позавидовать, и достигайте суперрезультатов. А если вы в последнюю неделю июля испытаете состояние ежика в тумане, почувствуете необоснованные страхи и опасения, то можно наведаться к психологу или просто хорошо разгрузить нервную систему на природе, у водоема или йогой и медитациями.
Весы
Весам июль расслабления не обещает. Если в первой половине еще можно сгонять в отпуск, то оставшаяся часть месяца скорее сулит напряжение.
— Венера, которая управляет вашим знаком, разворачивается в ретродвижение и задает период пересмотра многих сфер жизни вплоть до самого конца лета, — отмечает астролог. — Ревизии могут подвергаться мечты и цели, которые вы наметили, важно помнить о том, что за любым сложным периодом наступает светлая полоса.
Превознося интересы партнера выше своих, не стоит совсем уж задвигать на задний план собственные предпочтения, однако на достаточно длительный период фокус с собственных амбиций так или иначе сместится на дела вашего любимого человека.
Скорпион
Скорпионы в июле вдохнут полной грудью в плане движения вперед к цели, мотивации прибавится, силы на свершения найдутся. Амбиции могут быть несколько раздутыми, но когда вам это мешало?
— С 23 июля и до начала осени могут подниматься темы пересмотра партнерских отношений, будь то бизнес-партнер или супруг. Сложности в общении удастся минимизировать, если вы будете находиться во взрослой позиции и готовы брать на себя ответственность, — говорит Ольга. — Последняя декада месяца наиболее непредсказуемая и может принести не только приятные сюрпризы и неожиданности, так что подготовьтесь к возможным форс-мажорам заранее.
Самая последняя неделя июля хорошо подойдет для занятий творчеством, благотворительностью, а также для того, что с головой погрузиться в себя и в работу со своей психикой и подсознанием.
Стрелец
Стрельцов астролог называет едва ли не единственными везунчиками, которых разношерстный по событиям июль не сильно затронет.
— В начале месяца еще можно ощутить, что ваши планы бьются о стену и будто кто-то вставляет палки в колеса на пути к вашим целям, однако затем тучи рассеются и одинаково успешно могут пойти как рабочие дела, так и запланированный отдых, — говорит Ольга. — А период ретроградности Венеры, который наступает в конце июля и продлится до конца лета, вы можете удачно использовать для возобновления обучения — доставайте заброшенные вебинары и курсы, расширяйте мировоззрение и вернитесь к попыткам выучить иностранный язык.
Козерог
Может быть, Козерогам и их домочадцам уже и хотелось бы отправиться в отпуск, но июль подкидывает им новые силы для продвижения в рабочих делах, так что этим рабочим лошадкам опять некогда отдыхать. Придется искать компромисс между семьей и работой.
— В июле вы действительно можете добиться многого, да и ресурсы на задуманное найдутся. В начале месяца Козерожкам могут помочь влиятельные люди, а ближе к третьей декаде — собственные гениальные идеи или подсказки близких по духу и идеологии людей, — говорит Ольга. — В последнюю неделю июля можно удачно вытравить тараканов из головы, если они снижают качество вашей жизни. Поход к специалистам помогающих профессий может оказаться весьма полезным.
Водолей
У Водолеев июль может быть достаточно богат на события. Активность месяца начинается с возможных конфликтных ситуаций, которые вы в состоянии гармонично решить в свою пользу. А вот последняя часть месяца принесет сюрпризы и непредвиденные обстоятельства. Будьте осторожнее на дорогах и с электроприборами.
— Кроме того, Венера с ее ретродвижением с конца июля до начала осени может нести опасения и страхи возможного одиночества. Постарайтесь проанализировать, действительно ли вам нужны и важны текущие отношения или это просто привычные рельсы, по которым вы едете в последнее время. Кому-то удастся провести работу над ошибками и прийти к компромиссам, а кому-то из Водолеев придется отпустить изжившие себя отношения, выбор за вами, — отмечает астролог.
Рыбы
В начале июля Рыбам не помешало бы отдохнуть и набраться сил. Потому что вторая половина может быть загруженной делами и работой. Активность, которая наблюдается в течение всего месяца, лучше всего направлять в гармоничное русло — спорт, здоровую конкуренцию и достижения, а не сливать на конфликты и агрессию.
— При приложении определенных усилий первая декада месяца обещает быть весьма удачной. Можно и реализовывать свои масштабные проекты, и заявлять о себе, и посещать интересные места. Хорошо бы еще немного времени посвятить благотворительности и уделить время тому, кто в этом нуждается, — говорит Ольга Якубовская. — Вторая половина месяца полезна инсайтами и интересными идеями. Попробуйте обсудить их с единомышленниками и получить обратную связь от людей, которые с вами на одной волне.
Ретроградность Венеры Рыбы смогут обратить себе в плюс, если будут использовать в своем стиле новое (то самое, которое хорошо забытое старое). Это поможет в том числе вернуть утраченные по тем или иным причинам полезные контакты, а также режим дня и график жизни в целом, чтобы укрепить здоровье.