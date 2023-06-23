    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    4 м/с, зап

    757мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd83.61eur91.94

    Люди в форме перекрывали вход в Александро-Невскую лавру. Там ждут патриарха

    4223
    19 комментариев

    Днем 23 июня сотрудники полиции, а также мужчины в гражданском полностью перекрыли вход на территорию Александро-Невской лавры, передает корреспондент «Фонтанки».

    С территории лавры выпускали людей, внутрь не пускали никого. По предварительной информации, в лавре ожидают приезда патриарха Кирилла. На соответствующий вопрос корреспондента сотрудник полиции ответил утвердительно, добавив, что в лавру не будут пускать до 16:00, но вход открыли раньше обещанного: в 15:05 на территорию возобновили допуск всех желающих.

    Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    По данным редакции, Музей городской скульптуры, который располагается в лавре, не был информирован о перекрытии входа. Кроме того, у посетителей сорвались экскурсии в Благовещенскую усыпальницу.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close