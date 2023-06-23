Люди в форме перекрывали вход в Александро-Невскую лавру. Там ждут патриарха

Днем 23 июня сотрудники полиции, а также мужчины в гражданском полностью перекрыли вход на территорию Александро-Невской лавры, передает корреспондент «Фонтанки».
С территории лавры выпускали людей, внутрь не пускали никого. По предварительной информации, в лавре ожидают приезда патриарха Кирилла. На соответствующий вопрос корреспондента сотрудник полиции ответил утвердительно, добавив, что в лавру не будут пускать до 16:00, но вход открыли раньше обещанного: в 15:05 на территорию возобновили допуск всех желающих.
По данным редакции, Музей городской скульптуры, который располагается в лавре, не был информирован о перекрытии входа. Кроме того, у посетителей сорвались экскурсии в Благовещенскую усыпальницу.