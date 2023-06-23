ВЦИОМ: уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 78,9 процента

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,9 процента жителей страны. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, проведенного в период с 12 по 18 июня и опубликованного 23 июня.



Опрос был проведен среди 1 600 достигших совершеннолетия жителей России.

По сравнению с предыдущей неделей результат по вопросу о доверии не изменился. А вот одобрение деятельности Путина среди россиян повысилось на 1,4 пункта и составило 76,1 процента.

Более половины (50,7%) респондентов также заявили, что одобряют деятельность правительства России. Результат за неделю вырос на 2 процентных пункта. 53,2 процента респондентов заявили, что одобряют деятельность главы правительства Михаила Мишустина. О доверии премьеру заявили 61,8 процента опрошенных.

