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    ВЦИОМ: уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 78,9 процента

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    50 комментариев

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,9 процента жителей страны. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, проведенного в период с 12 по 18 июня и опубликованного 23 июня.

    Опрос был проведен среди 1 600 достигших совершеннолетия жителей России.

    По сравнению с предыдущей неделей результат по вопросу о доверии не изменился. А вот одобрение деятельности Путина среди россиян повысилось на 1,4 пункта и составило 76,1 процента.

    Более половины (50,7%) респондентов также заявили, что одобряют деятельность правительства России. Результат за неделю вырос на 2 процентных пункта. 53,2 процента респондентов заявили, что одобряют деятельность главы правительства Михаила Мишустина. О доверии премьеру заявили 61,8 процента опрошенных.

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    Владимир Путин
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    Комментарии 50

    VKuser603341823 Июн 2023 в 16:05
    Итоги правления Путина за 20 лет

    1.Численность русских в России сокращается ежегодно на 600-700 тыс.
    2.В результате безграмотного подбора руководящих кадров коррупция выросла в десятки раз. Наша страна стала одной из самых коррумпированных в мире.
    3. Средняя пенсия по стране составляет 25-30% от средней зарплаты по стране.
    4. Медицина и образование превращены в высокодоходный бизнес с весьма сомнительным качеством.
    5. Практически все высшие чиновники стали за 20 лет мультимиллионерами и миллиардерами (долларовыми). Недвижимость, счета в банках, семьи у них давно за границей.
    6. В сфере ЖКХ (жизненно важной для населения) процветают мошенничество и воровство.
    7. Правосудие отсутствует, как таковое.
    8. Существенно вырос разрыв между доходами бедных и богатых, чему способствовала введённая плоская шкала подоходного налога (13%) и регрессивная для социальных.
    9. Идёт катастрофическое старение основных фондов, в том числе и атомных энергоблоков.
    10. Путин простил долги страна
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