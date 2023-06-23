    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    4 м/с, зап

    757мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd83.61eur91.94

    Подростка в Омске из-за короткого замыкания убил компьютер

    9268
    65 комментариев

    Тело 16-летнего мальчика в его комнате нашла мама. Подросток пытался починить компьютер.

    По факту смерти мальчика 23 июня в Омске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональный СК. По версии следствия, школьник пытался починить свой старый компьютер. Он не был выключен из сети, и, по предварительной информации, произошло короткое замыкание.

    Издание Om1.ru сообщает, что тело мальчика нашла его мама буквально через минуты после удара. По некоторой информации, она пыталась разжать руки ребенка, но у нее ничего не вышло.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ21

    Комментарии 65

    Гость23 Июн 2023 в 15:51
    Бред какой то
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    65
    close