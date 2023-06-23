Подростка в Омске из-за короткого замыкания убил компьютер

Тело 16-летнего мальчика в его комнате нашла мама. Подросток пытался починить компьютер.

По факту смерти мальчика 23 июня в Омске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональный СК. По версии следствия, школьник пытался починить свой старый компьютер. Он не был выключен из сети, и, по предварительной информации, произошло короткое замыкание.

Издание Om1.ru сообщает, что тело мальчика нашла его мама буквально через минуты после удара. По некоторой информации, она пыталась разжать руки ребенка, но у нее ничего не вышло.