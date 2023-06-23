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    Дым от пожара на стройке рассматривали с разных концов города. Но приезда МЧС он не дождался

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    Два пожарных расчета за полчаса потушили пожар на стройплощадке в Приморском районе Петербурга.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    О черном столбе дыма в районе станции метро «Черная речка» в МЧС сообщили около полудня, сообщили в пресс-службе регионального ведомства 23 июня.

    читатель «Фонтанки»

    По пути к набережной Черной речки, 41, огнеборцы уже не наблюдали дыма. Прибыв на место к 12:39, они потушили горящие на площади 20 квадратных метров строительные материалы.

    Сведения о пострадавших не поступали.

    Как сообщили в Госстройнадзоре Санкт-Петербурга, возгорание произошло в тот момент, когда проводились работы на кровле стилобата.

    «Застройщиком нарушена техника пожарной безопасности при проведении работ», — отметили в ведомстве. Там добавили, что на место выехали специалисты. Им предстоит установить обстоятельства ЧП.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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