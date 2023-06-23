Дым от пожара на стройке рассматривали с разных концов города. Но приезда МЧС он не дождался

Два пожарных расчета за полчаса потушили пожар на стройплощадке в Приморском районе Петербурга.
О черном столбе дыма в районе станции метро «Черная речка» в МЧС сообщили около полудня, сообщили в пресс-службе регионального ведомства 23 июня.
читатель «Фонтанки»
По пути к набережной Черной речки, 41, огнеборцы уже не наблюдали дыма. Прибыв на место к 12:39, они потушили горящие на площади 20 квадратных метров строительные материалы.
Сведения о пострадавших не поступали.
Как сообщили в Госстройнадзоре Санкт-Петербурга, возгорание произошло в тот момент, когда проводились работы на кровле стилобата.
«Застройщиком нарушена техника пожарной безопасности при проведении работ», — отметили в ведомстве. Там добавили, что на место выехали специалисты. Им предстоит установить обстоятельства ЧП.