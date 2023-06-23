    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, зап

    757мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd83.61eur91.94

    Sabah: Суд в Турции раскрыл новые подробности убийства российского посла Карлова

    1385
    2 комментария

    Члены организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO планировали довести до крайности отношения между Россией и Турцией, убив посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году. Об этом в четверг, 23 июня, пишет турецкая газета Sabah со ссылкой на верховный суд.

    Убийство российского посла было спланировано из-за неудачной попытки госпереворота в Турции, заявили в суде. Как сказано в решении, террористы намеревались «довести российско-турецкие отношения до уровня войны и новой попытки государственного переворота».

    Утверждается, что в FETO заранее знали, что посол Андрей Карлов не пользовался охраной.

    Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТурцияУбийство посла РФ Андрея Карлова
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close