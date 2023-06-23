Sabah: Суд в Турции раскрыл новые подробности убийства российского посла Карлова

Члены организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO планировали довести до крайности отношения между Россией и Турцией, убив посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году. Об этом в четверг, 23 июня, пишет турецкая газета Sabah со ссылкой на верховный суд.

Убийство российского посла было спланировано из-за неудачной попытки госпереворота в Турции, заявили в суде. Как сказано в решении, террористы намеревались «довести российско-турецкие отношения до уровня войны и новой попытки государственного переворота».

