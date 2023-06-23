Sabah: Суд в Турции раскрыл новые подробности убийства российского посла Карлова

Члены организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO планировали довести до крайности отношения между Россией и Турцией, убив посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году. Об этом в четверг, 23 июня, пишет турецкая газета Sabah со ссылкой на верховный суд.
Убийство российского посла было спланировано из-за неудачной попытки госпереворота в Турции, заявили в суде. Как сказано в решении, террористы намеревались «довести российско-турецкие отношения до уровня войны и новой попытки государственного переворота».
Утверждается, что в FETO заранее знали, что посол Андрей Карлов не пользовался охраной.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности.