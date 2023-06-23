В Рязани 21-летнего хоккеиста Георгия Савина нашли под окнами дома

В Рязани погиб 21-летний нападающий хоккейного клуба «Рязань-ВДВ» Георгий Савин. Как сообщает 23 июня РИА Новости, спортсмена нашли под окнами 18-этажного дома.



«Причины пока непонятны, кто-то говорит, что из-за ссоры, кто-то пишет, что из-за проблем с деньгами. Я общался с ним все время в клубе, таких проблем не знаю», — заявил специалист по работе с болельщиками команды Дмитрий Федоров.



В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту гибели хоккеиста.



В сезоне-2021/22 Георгий Савин сыграл в 13 матчах за «Витязь» в КХЛ и забросил 1 шайбу. В составе молодежной команды «Русские витязи» он носил капитанскую повязку. Сезон-2022/23 провел в рязанском клубе «Рязань-ВДВ».

