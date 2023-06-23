Курбан-байрам перекроет улицы возле мечетей в Петербурге

В среду, 28 июня, в связи с проведением мусульманского праздника Курбан-байрам в Петербурге ограничат и перекроют движение возле городских мечетей. Водителей потеснят ночью и ранним утром.



С 00:00 до 6:30 28 июня будет ограничено движение транспорта на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой улицы, в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта и на Кронверкском проспекте от улицы Куйбышева до Конного переулка, сообщает 23 июня СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

С 3:00 до 6:30 28 июня движение на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой улицы, в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, Крестьянском переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта и на Кронверкском проспекте от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта будет перекрыто.