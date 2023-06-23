Курбан-байрам перекроет улицы возле мечетей в Петербурге

В среду, 28 июня, в связи с проведением мусульманского праздника Курбан-байрам в Петербурге ограничат и перекроют движение возле городских мечетей. Водителей потеснят ночью и ранним утром.
С 00:00 до 6:30 28 июня будет ограничено движение транспорта на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой улицы, в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта и на Кронверкском проспекте от улицы Куйбышева до Конного переулка, сообщает 23 июня СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».
С 3:00 до 6:30 28 июня движение на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой улицы, в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, Крестьянском переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта и на Кронверкском проспекте от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта будет перекрыто.
С 5:00 до 6:30 в связи с перекрытиями закроют и трамвайное движение по Кронверкскому проспекту, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок». Трамваи № 6 и 40 будут следовать по двум трассам.
Трамвай № 6 пойдет:
- от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до конечной станции «19-я линия В.О.»;
- от конечной станции «Тихорецкий проспект» по Тихорецкому, Политехнической улице, 2-му Муринскому проспекту, проспекту Энгельса, Большому Сампсониевскому проспекту, Сердобольской и Торжковской улицам, улице Академика Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому проспекту, Каменноостровскому мосту, Песочной набережной, Вяземскому переулку, набережной Карповки, Петропавловской улице, улице Льва Толстого, Большой Монетной улице, улице Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова (обратно — по Лесному проспекту и Гренадерской улице) до конечной остановки «Станция метро «Выборгская».
Трамвай № 40 будет следовать:
- от конечной станции «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до Большой Монетной улицы, далее по Большой Монетной, улице Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова (обратно — по Лесному проспекту и Гренадерской улице) до конечной остановки «Станция метро «Выборгская»;
- от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до конечной станции «19-я линия В.О.».