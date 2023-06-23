В Петербурге задержали двух поджигателей: в одном случае погиб человек, в другом — пострадали вещи и любовь

Родственная ссора вышла огненной в Красносельском районе.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 23 июня, возгорание в квартире дома 29 по проспекту Кузнецова произошло 21 июня. В полицию в тот же день обратилась 23-летняя хозяйка квартиры. Она сообщила, что её брат вел себя агрессивно и поджёг её вещи.



Наряд полиции задержал 34-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».



Второго поджигателя, 35-летнего жителя улицы Будапештской, задержали 21 июня у дома 66. По версии следствия, 10 мая он пришел в гости к соседу, они выпили, а потом что-то произошло, и гость поджёг ветошь в квартире и ушел. Хозяин, 78-летний мужчина, получил отравление угарным газом и скончался через неделю в больнице.

