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    Смелый житель Приморского района целился в детей на спортивной площадке из окна и сбежал, увидев Росгвардию

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    Тревожная кнопка сработала в спортивной школе-интернате после того, как сотрудники увидели пистолет, направленный на учеников из окна соседнего дома.

    Как сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и области 23 июня, сигнал из учебного заведения на улице Савушкина поступил 21 июня около трех дня.

    Фото: Пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области
    Фото: Пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области
    Фото: Пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области
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    Персонал сообщал, что некий мужчина прицеливается из окна по детям, играющим на площадке, и якобы нажимает на курок.

    Когда на место прибыл наряд Росгвардии, мужчина попытался скрыться. Но был задержан неподалеку от своего дома. Он пытался противиться доставлению в полицию, и на него пришлось надеть наручники.

    В его квартире нашли лежащий на подоконнике разобранный пневматический пистолет.

    Мужчину доставили в отдел полиции.

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    Комментарии 5

    Гость23 Июн 2023 в 11:34
    Подсидели дяденьку.
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