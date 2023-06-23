Смелый житель Приморского района целился в детей на спортивной площадке из окна и сбежал, увидев Росгвардию

Тревожная кнопка сработала в спортивной школе-интернате после того, как сотрудники увидели пистолет, направленный на учеников из окна соседнего дома.
Как сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и области 23 июня, сигнал из учебного заведения на улице Савушкина поступил 21 июня около трех дня.
Персонал сообщал, что некий мужчина прицеливается из окна по детям, играющим на площадке, и якобы нажимает на курок.
Когда на место прибыл наряд Росгвардии, мужчина попытался скрыться. Но был задержан неподалеку от своего дома. Он пытался противиться доставлению в полицию, и на него пришлось надеть наручники.
В его квартире нашли лежащий на подоконнике разобранный пневматический пистолет.
Мужчину доставили в отдел полиции.