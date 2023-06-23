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    На Кавказе арестовали сотрудников горнолыжного курорта, которые смогли провести мимо кассы 70 млн рублей

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    Уголовное дело по статье о растрате возбуждено в Кабардино-Балкарии после раскрытия схемы хищения денег горнолыжного курорта. У организатора на счетах арестовали больше 250 млн рублей.

    Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 23 июня, придумал план специалист по техническому сопровождению платежно-пропускной системы. Он подговорил четверых кассиров, и все вместе они вносили в систему ложные данные о количестве проданных пропусков на подъемники.

    Начиная с 2021 года они смогли вынуть из кассы больше 70 млн рублей.

    Все пятеро под стражей. «МВД Медиа» добавляет, что у организатора схемы арестованы автомобили премиум-класса, недвижимое имущество и банковские счета на общую сумму свыше 250 млн рублей.

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