На Кавказе арестовали сотрудников горнолыжного курорта, которые смогли провести мимо кассы 70 млн рублей

Уголовное дело по статье о растрате возбуждено в Кабардино-Балкарии после раскрытия схемы хищения денег горнолыжного курорта. У организатора на счетах арестовали больше
Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 23 июня, придумал план специалист по техническому сопровождению платежно-пропускной системы. Он подговорил четверых кассиров, и все вместе они вносили в систему ложные данные о количестве проданных пропусков на подъемники.
Начиная с 2021 года они смогли вынуть из кассы больше
Все пятеро под стражей. «МВД Медиа» добавляет, что у организатора схемы арестованы автомобили премиум-класса, недвижимое имущество и банковские счета на общую сумму свыше