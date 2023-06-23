На Кавказе арестовали сотрудников горнолыжного курорта, которые смогли провести мимо кассы 70 млн рублей

Уголовное дело по статье о растрате возбуждено в Кабардино-Балкарии после раскрытия схемы хищения денег горнолыжного курорта. У организатора на счетах арестовали больше 250 млн рублей.

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 23 июня, придумал план специалист по техническому сопровождению платежно-пропускной системы. Он подговорил четверых кассиров, и все вместе они вносили в систему ложные данные о количестве проданных пропусков на подъемники.