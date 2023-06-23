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    В Петербурге возле ТЮЗа задержали пьяного горожанина, который грозился поджечь пункт отбора контрактников

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    Ночь в отделе полиции провел 52-летний петербуржец, которому хотелось поджечь пункт отбора на военную службу по контракту. Пока он отсыпается, следователи думают над возбуждением дела.

    Как стало известно «Фонтанке» 23 июня, мужчина пришел к пункту в Подъездном переулке накануне поздно вечером. Пункт уже был закрыт, общаться выпившему горожанину пришлось с дежурным. Тон мужчины был угрожающим, он сообщил сотруднику, что готов поджечь здание.

    В переговоры военный вступать не стал и вызвал полицию. Буйного петербуржца увезли в отдел. Что именно послужило почвой для его намерений — выясняется.

    В далеком прошлом у задержанного был условный срок по наркотической статье. Будет ли он вновь привлечен к уголовной ответственности, пока не решено.

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