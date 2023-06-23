Шестиклассница перебегала дорогу в Колпино и не разошлась с «Ниссаном Тиида»

Школьница попала под машину в Колпино и до конца каникул будет хромать.



ДТП произошло накануне около половины пятого дня на пересечении улиц Пролетарской и Веры Слуцкой, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 июня. По предварительной информации, 43-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан Тиида» не успела затормозить, когда прямо перед ней девочка-подросток стала переходить дорогу на красный.

