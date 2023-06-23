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    ФСБ: пресечена попытка покупки цезия-137 для применения в зоне спецоперации, задержаны пять человек

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    Задержаны пять граждан, которые пытались при координации гражданина Украины приобрести килограмм радиоактивного вещества цезий-137 за 3,5 миллиона долларов. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил Центр общественных связей ФСБ России, передает ТАСС.

    Как утверждает спецслужба, радиоактивный изотоп хотели вывезти из страны и применить в зоне спецоперации, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. В сообщении сказано, что группа действовала в интересах иностранного заказчика.

    «[Его планировалось использовать] в ущерб российским интересам в ходе СВО, проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения», — заявили в ФСБ.

    Возбуждено уголовное дело по статье 220 УК РФ (о незаконном обращении с радиоактивными веществами) и статьям 30, 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде радиоактивных веществ).

    Подозреваемые заключены под стражу, дают признательные показания, добавили в ФСБ.

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