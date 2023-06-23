Маршруты и музыка. Как петербуржцы используют мобильный интернет в дороге

Оператор билайн опросил* своих клиентов в Санкт-Петербурге, чтобы узнать, в каких ситуациях они чаще всего пользуются мобильным интернетом.



Подавляющее большинство респондентов рассказали, что выходят в сеть из общественного транспорта или автомобиля. За этот ответ проголосовали 84% опрошенных. Варианты использования мобильного интернета на работе, дома и в других местах оказались менее популярны.



При этом более половины опрошенных петербуржцев (57%) отмечают, что качество мобильного интернета при использовании в транспорте за последний год улучшилось.



А согласно данным опроса в России, клиенты чаще всего используют мобильный интернет в транспорте для построения маршрутов, поиска различной информации и прослушивания аудио. Музыку в дороге с помощью мобильного интернета слушают 50% респондентов, почти столько же опрошенных делают это дома (52%). Это может свидетельствовать о том, что качество сети на улице не уступает связи в домах.

