Маршруты и музыка. Как петербуржцы используют мобильный интернет в дороге

Оператор билайн опросил* своих клиентов в Санкт-Петербурге, чтобы узнать, в каких ситуациях они чаще всего пользуются мобильным интернетом.
Подавляющее большинство респондентов рассказали, что выходят в сеть из общественного транспорта или автомобиля. За этот ответ проголосовали 84% опрошенных. Варианты использования мобильного интернета на работе, дома и в других местах оказались менее популярны.
При этом более половины опрошенных петербуржцев (57%) отмечают, что качество мобильного интернета при использовании в транспорте за последний год улучшилось.
А согласно данным опроса в России, клиенты чаще всего используют мобильный интернет в транспорте для построения маршрутов, поиска различной информации и прослушивания аудио. Музыку в дороге с помощью мобильного интернета слушают 50% респондентов, почти столько же опрошенных делают это дома (52%). Это может свидетельствовать о том, что качество сети на улице не уступает связи в домах.
В Петербурге один из самых популярных видов транспорта — метро, где билайн недавно улучшил свою связь. Теперь мобильный интернет 4G** работает на всех действующих станциях и линиях петербургского метрополитена, включая тоннели. В марте аналитическое агентство «Телеком Дейли» назвало оператора лидером по доступности интернета и средней скорости в петербургском метро. По итогам замеров доступность мобильного интернета в сети билайн составила 99,9%. При этом везде, где действует сервис, была зафиксирована 100-процентная доступность скоростной сети 4G.
Кстати, ранее оператор предложил клиентам бесплатную услугу, с помощью которой можно пользоваться мобильным интернетом в метро Петербурга, не расходуя при этом трафик тарифного пакета.
Комфортные скорости интернета были обеспечены благодаря масштабным работам по улучшению качества связи билайна в городе и области. В 2022 году оператор расширил пропускную способность своей сети 4G. В результате средние скорости 4G выросли на 30% в Петербурге и 25% в Ленобласти.
* Исследование было проведено в ноябре 2022 г. в Санкт-Петербурге. Количество респондентов — 176, абоненты билайн, владельцы смартфонов в возрасте 16–60 лет.
** «4 Джи»
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