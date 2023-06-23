Как часто поливать и подкармливать клубнику: получаем крупные сладкие ягоды и правильно защищаем их от долгоносика

В фазе цветения и в течение двух-трех недель после клубнике нужно больше влаги, чем обычно Фото: Густаво Зырянов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Для того чтобы получить крупные и сладкие ягоды клубники, дачникам нужно приложить немало сил. Мало прополоть и подрыхлить кусты. Важно правильно поливать растения и вовремя в разумных дозах подкормить их. Всё испортить может и самый главный враг садовой земляники — долгоносик. Объясняем, как от него избавиться без химии.

Как часто и правильно поливать клубнику Сейчас нужно очень внимательно ухаживать за клубникой. Суховейный ветер и палящее солнце быстро выдувает поверхностные слои влаги.

— У клубники корневая система поверхностная, поэтому поливать ягоду нужно обязательно. Сейчас она находится в критической фазе цветения, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

При цветении и первые две-три недели после нужно поливать кусты каждую неделю. Но делать это правильно. — Нельзя поливать клубнику методом дождевания, брызгалками, — предупреждает специалист. — Нужно лить именно под корешок, методично, очень обильно. После завязи ягоды чрезмерный полив приводит к гниению даже не созревших ягод. Его нужно будет проводить только по необходимости, при сильной засухе.

Правильное агрономическое название клубники — земляника садовая. Но для удобства мы будем называть эту ягоду наиболее распространенным вариантом. Как избавиться от долгоносика на клубнике Избавиться от долгоносика очень сложно. Это насекомое из семейства жесткокрылых, которое ведет потайной, сумеречный образ жизни. — Долгоносик откладывает яйца в бутон еще не распустившихся цветов, надгрызает его. Как только личинки просыпаются, то надгрызенный бутон отсыхает и падает. И уже на почве идет дальнейшее развитие личинок, — объяснила агроном. — Долгоносик надгрызает еще не расцветшие бутоны, чем существенно уменьшает урожай.

Химическим методом очень сложно уничтожить долгоносика. Нужны огромные дозы карбофоса, а это опасно. Те, кто хочет избавиться от вредителя, должны набраться терпения. — Если садовод знает, что долгоносик свирепствует, то можно уменьшить популяцию вредителя механическим способом. Но делать это нужно рано утром. Долгоносики выходят из почвы, заползают по стебельку к цветоносам и ждут восхода солнца. Чтобы его поймать, достаточно под куст клубники поставить какую-то плошку, ведерочко, тазик небольшой и резким движением руки ударить по кусту, встряхнуть его в сторону ведерка. И еще оцепеневший от утреннего холода долгоносик легко попадает в эти сосуды, — поделилась методом борьбы Людмила Шубина. — Этот метод может устранить до 80% вредителей.

Но как только солнечные лучи начнут пригревать кусты, долгоносики станут слишком активными. Поэтому встать для борьбы с ними придется до восхода.

В следующем году, чтобы не собирать вредителей в тазики, лучше обработать кусты отпугивающими растворами. — Весной, как только начинается фаза бутонизации, нужно сделать крепкий раствор горчицы или мятного зубного порошка — пара столовых ложек в литре воды — и тщательно обработать все кусты. Это отпугнет долгоносика. Но сейчас уже поздно прибегать к этому методу, — отметила агроном.

Как подкормить клубнику Глубокий полив вымывает из поверхности почвы важные питательные элементы, поэтому однократная подкормка сейчас поможет клубнике более активно развиваться. — Один раз можно подкормить настоем сброженной травы в разведении 1 к 10 с добавлением стакана древесной золы или разведенными минеральными удобрениями. Одна столовая ложка комплексных удобрений на ведро воды, — советует агроном. Чаще кусты кормить не стоит.

— Чрезмерное кормление может привести к обратному эффекту. Получите огромные листья, высоту куста вместо ягод. Например, такие сорта, как «гигантела», «максим», очень сильно идут в рост. Должна быть умеренность и в поливе, и в подкормке. «Как подкормить клубнику дрожжами» — сейчас вижу всё чаще такую ерунду в интернете. Никогда ни в одном учебнике по агрономической науке нет такого, — отмечает Людмила Шубина. — Не советую экспериментировать. У нас есть органические и минеральные подкормки, которые доказали свою эффективность и безопасность.