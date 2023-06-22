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    В Москве избрали меру пресечения фигурантам дела об антитеррористических паспортах

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    В СКР полагают, что сотрудник МЧС на протяжении трех лет получал взятки за помощь в оформлении паспортов антитеррористической безопасности объектов для различных компаний и организаций. Взяткодателем, по мнению следствия, был его коллега, у которого жена работала в коммерческой компании и готовила эти самые паспорта.

    Как сообщает «Коммерсантъ» 22 июня, предполагаемый взяткодатель служил в национальном центре управления в кризисных ситуациях в звании подполковника. Получатель — в отделе противодействия терроризму ГУ МЧС по Московской области. По версии следствия, с 29 мая 2018 года по 12 апреля 2021 года на счета последнего было перечислено суммарно 867 тысяч рублей. Следствие считает, что на эти деньги обеспечивалось общее покровительство, а также согласование паспортов.

    «Коммерсантъ» отмечает, что специальный паспорт должен получить объект, на котором одновременно могут находиться более 50 человек. Собрать пакет документов для оформления трудно, поэтому коммерсанты обращаются в различные компании. В данном деле фигурирует ООО «Безопасность», где работала супруга взяткодателя. Его, к слову, суд отправил в СИЗО. Получатель взятки признал вину частично и потому под домашним арестом.

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    Взятка в МЧС
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