В Курской области запретили проводить массовые мероприятия

Губернатор Курской области Алексей Смирнов 22 июня подписал постановление о запрете публичных массовых мероприятий в регионе.
«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Курской области… запретить на территории Курской области проведение массовых публичных мероприятий», — говорится в постановлении.
Исключение сделано для мероприятий, которые посвящены государственным праздникам. Также вне запрета — дни воинской славы и памятные даты. Мера будет действовать до снятия режима «среднего уровня реагирования».
Ранее в восьми регионах страны был установлен «средний уровень реагирования», сообщает РИА Новости. Это значит, усилена охрана общественного порядка и важных объектов. Также допускается введение особого режима работы транспорта, временное отселение граждан в безопасные районы, введение особого режима въезда и выезда.