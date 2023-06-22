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    В Курской области запретили проводить массовые мероприятия

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    Губернатор Курской области Алексей Смирнов 22 июня подписал постановление о запрете публичных массовых мероприятий в регионе.

    «В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Курской области… запретить на территории Курской области проведение массовых публичных мероприятий», — говорится в постановлении.

    Исключение сделано для мероприятий, которые посвящены государственным праздникам. Также вне запрета — дни воинской славы и памятные даты. Мера будет действовать до снятия режима «среднего уровня реагирования».

    Ранее в восьми регионах страны был установлен «средний уровень реагирования», сообщает РИА Новости. Это значит, усилена охрана общественного порядка и важных объектов. Также допускается введение особого режима работы транспорта, временное отселение граждан в безопасные районы, введение особого режима въезда и выезда.

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    Курская область
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