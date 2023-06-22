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    Тела двух младенцев и трех взрослых достали из смятого автомобиля под Нижним Новгородом

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    Пять человек погибли в легковом автомобиле, который раздавили несколько столкнувшихся фур в Нижегородской области, об этом 22 июня сообщает региональное управление МВД.

    Авария произошла на 411 километре Южного обхода Нижнего Новгорода. На трассе столкнулись три большегруза, раздавив легковушку. Количество погибших удалось установить только после частичной деблокировки автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова. В результате ДТП скончались два младенца, мужчина и две женщины.

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