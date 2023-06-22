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    В Петербурге ищут родителей двухлетней девочки, которую передали военным

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    Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» просит о помощи в поиске родителей маленькой девочки, которая с 22 июня находится в больнице. Ориентировки в четверг вечером появились в соцсетях.

    Девочку могут звать Маргарита, на вид ей два или три года. На ребенке бело-оранжевое платье и темно-синие резиновые сабо. По данным «Фонтанки», накануне к КПП воинской части ребенка привезла в черной коляске некая женщина. Где находится мать девочки, неизвестно. Военные передали малышку полиции, а те отвезли ее в больницу.

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    «Девочка госпитализирована в Ломоносовскую детскую больницу. Родственники пока не найдены», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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