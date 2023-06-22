В Ярославской области бык убил подростка-пастуха и его мать

Бык насмерть забодал
Трагедия произошла накануне. По информации следствия, быка держала семья фермеров. Утром подросток повел коров и быка на выпас, но домой не вернулся. На поиски сына отправилась мать, но и она исчезла. Искать родных пошел брат юноши, который и обнаружил в поле растерзанные тела родственников, приводит сообщение СК портал 76.RU.
Хозяева обычно привязывали быка в поле веревкой к металлическому колышку. Когда на место прибыли следователи, пишет портал, они увидели, что колышек был вбит в землю, но веревка порвана. Обстоятельства случившегося выясняются. Появились версии, что женщину и сына мог убить медведь или люди, но следствие полагает, что это был именно бык. Он вел себя агрессивно, и на его рогах была кровь. Животное умертвили.