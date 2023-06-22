Грузовичок и фура превратили Московское шоссе в «бутылочное горлышко»

Авария с участием грузовиков 22 июня сильно затрудняет движение на одной из крупнейших магистралей на юге Петербурга. Пробка на въезд в город выросла почти до шести километров.



Два грузовых автомобиля столкнулись на Московском шоссе в районе АЗС «Киришиавтосервис» на пересечении с Витебским проспектом, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по фото, грузовичок, перевозивший строительный мусор, въехал в бок прицепа разворачивавшейся фуры.