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    Грузовичок и фура превратили Московское шоссе в «бутылочное горлышко»

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    Авария с участием грузовиков 22 июня сильно затрудняет движение на одной из крупнейших магистралей на юге Петербурга. Пробка на въезд в город выросла почти до шести километров.

    Два грузовых автомобиля столкнулись на Московском шоссе в районе АЗС «Киришиавтосервис» на пересечении с Витебским проспектом, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по фото, грузовичок, перевозивший строительный мусор, въехал в бок прицепа разворачивавшейся фуры.

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    О пострадавших не сообщается. Из-за аварии шоссе в направлении Петербурга оказалось перегорожено практически полностью, и другие водители вынуждены тесниться в один крайний ряд. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется уже почти от Ленсоветовской дороги. В пробке встал и Витебский проспект из Шушар до съезда на Московское шоссе.

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    Фото: «Мегаполис»

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