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    Летучий авианосец и еще пять неожиданностей Военно-морского салона — 2023. Показываем всё на видео

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    Летучий авианосец «Шторм» — неформальный символ Военно-морского салона, ежегодно всплывающий там в виде макета. И этот год не стал исключением.

    «Шторм» — идея Крыловского государственного научно-исследовательского центра. Впервые макет показали в закрытом режиме в июле 2013 года, широкой публике его презентовали в июне 2015 года. Однако дальше макета проект не сдвинулся — дорого и технически трудновыполнимо.

    Сейчас в составе российского флота есть только один авианосец, построенный в 1987 году и находящий на модернизации — «Адмирал Кузнецов». В 2019 году свой авианосец пыталась предложить ОСК, но вице-премьер Борисов даже не стал на него смотреть.

    Помимо «Шторма» были на Военно-морском салоне и другие неожиданности: например, стенд ВМФ, где ничего не выставлено и даже нет пункта отбора на контракт. Был и сверхзащитный отечественный ноутбук с ушедшим из России Windows, и модульный конструктор для создания деревянных игрушек. Конструктор из Австрии, лопаты из Словении — вполне международный статус, только при чем тут ВМФ?

    Не отвечают на этот вопрос и колбасы из Казани и таежный мед родом с Балтики. Зато есть изделие «Огонь».

    Огонь? Огонь!

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