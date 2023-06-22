Летучий авианосец и еще пять неожиданностей Военно-морского салона — 2023. Показываем всё на видео

Летучий авианосец «Шторм» — неформальный символ Военно-морского салона, ежегодно всплывающий там в виде макета. И этот год не стал исключением.



«Шторм» — идея Крыловского государственного научно-исследовательского центра. Впервые макет показали в закрытом режиме в июле 2013 года, широкой публике его презентовали в июне 2015 года. Однако дальше макета проект не сдвинулся — дорого и технически трудновыполнимо.