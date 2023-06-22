В Петербурге возбуждено уголовное дело после гибели мальчика, купавшегося в Неве

В Петербурге возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в Невском районе утонул мальчик. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Петербургу.
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По предварительной информации, 14-летний подросток утонул в Неве недалеко от корпуса 4 дома 108 по проспекту Обуховской Обороны. Очевидцев и родственников погибшего допрашивают. Городская прокуратура организовала проверку.
По данным «Фонтанки», трагедия произошла, когда трое мальчиков прыгали с пирса в воду.