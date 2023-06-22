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    В Петербурге возбуждено уголовное дело после гибели мальчика, купавшегося в Неве

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    В Петербурге возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в Невском районе утонул мальчик. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Петербургу.

    Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    По предварительной информации, 14-летний подросток утонул в Неве недалеко от корпуса 4 дома 108 по проспекту Обуховской Обороны. Очевидцев и родственников погибшего допрашивают. Городская прокуратура организовала проверку.

    Фото: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
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    По данным «Фонтанки», трагедия произошла, когда трое мальчиков прыгали с пирса в воду.

    Фото: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

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