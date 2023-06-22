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    В Подмосковье задержали гаишника, сбившего велосипедиста и добившего его ножом

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    Сотрудник одного из подразделений московской ГАИ был задержан в Подмосковье. Его подозревают в том, что в прошлый четверг он сбил велосипедиста и ударил его ножом, а затем попытался скрыться. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на московский главк МВД и областную прокуратуру.

    Как утверждает ведомство, сотрудник ГАИ столкнулся с велосипедистом в районе деревни Косяково в Московской области. У автомобиля оказалось повреждено лобовое стекло. «Разозлившись, <…> он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота», — говорится в заявлении прокуратуры.

    Пострадавший смог сбежать и обратиться за помощью в медучреждение. Гаишник попытался скрыться, но был задержан и сейчас находится в СИЗО.

    В московской полиции рассказали, что речь идет о вольнонаемном работнике одного из подразделений столичной Госавтоинспекции. Он в скором времени «будет уволен и понесет наказание в установленном законом порядке».

    Возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия.

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