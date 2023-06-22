В Подмосковье задержали гаишника, сбившего велосипедиста и добившего его ножом

Сотрудник одного из подразделений московской ГАИ был задержан в Подмосковье. Его подозревают в том, что в прошлый четверг он сбил велосипедиста и ударил его ножом, а затем попытался скрыться. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на московский главк МВД и областную прокуратуру.

Как утверждает ведомство, сотрудник ГАИ столкнулся с велосипедистом в районе деревни Косяково в Московской области. У автомобиля оказалось повреждено лобовое стекло. «Разозлившись, <…> он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота», — говорится в заявлении прокуратуры.