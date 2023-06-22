Водитель «Джипа» пободался с забором на Школьной улице и скрылся. Но ненадолго

Сотрудники полиции в Петербурге задержали водителя, который скрылся с места ДТП вечером 21 июня. К двум административным протоколам за аварию добавился третий.



В восемь часов вечера среды у дома 132 по Школьной улице автомобиль Jeep Grand Cherokee врезался в металлические пешеходные ограждения и скрылся с места ДТП, сообщает 22 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Спустя час сотрудники ГИБДД остановили скрывшийся «Чероки» со следами механических повреждений у дома 31 по Школьной улице. За рулем был 57-летний петербуржец с признаками сильного алкогольного опьянения, алкотестер при проверке показал 0,985 мг/л .