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    Водитель «Джипа» пободался с забором на Школьной улице и скрылся. Но ненадолго

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    Сотрудники полиции в Петербурге задержали водителя, который скрылся с места ДТП вечером 21 июня. К двум административным протоколам за аварию добавился третий.

    В восемь часов вечера среды у дома 132 по Школьной улице автомобиль Jeep Grand Cherokee врезался в металлические пешеходные ограждения и скрылся с места ДТП, сообщает 22 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Спустя час сотрудники ГИБДД остановили скрывшийся «Чероки» со следами механических повреждений у дома 31 по Школьной улице. За рулем был 57-летний петербуржец с признаками сильного алкогольного опьянения, алкотестер при проверке показал 0,985 мг/л.

    В итоге на водителя составили три административных протокола: за «пьяную» езду по ст. 12.8, ч.1, КОАП РФ, за повреждение дорожных сооружений по 12.33 КоАП РФ и за то, что скрылся с места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

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