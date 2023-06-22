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    Жестокое убийство семьи раскрыли четверть века спустя в Петербурге. В безвыходной ситуации оперативники проявили смекалку

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    Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали иностранца, жадность которого привела к смерти семьи из трех человек в конце прошлого века.

    Тела 46-летнего мужчины, его 45-летней жены и 21-летнего сына нашли в квартире дома на Купчинской улице 6 ноября 1999 года Милицию вызвала дочь семейной пары, которая хотела поздравить женщину с днем рождения, но дозвониться ни до нее. Ни до отца с братом не могла. На телах погибших нашли многочисленные ножевые ранения, стало известно «Фонтанке» 22 июня.

    Квартира носила следы поисков. Во время осмотра оперативники нашли расписку, в которой некий гражданин Таджикистана подтверждал, что взял у отца семейства под залог фирменных вещей 400 долларов.

    Иностранец по странному стечению обстоятельств покинул РФ сразу после убийства семьи. Оперативники обратились к коллегам в Таджикистане с просьбой найти и допросить подозреваемого. Однако действия ли таджикской милиции или угрызения совести, но мужчина совершил самоубийство в камере предварительного задержания. Ниточка оборвалась.

    В 2023 году в рамках расследования преступления прошлых лет установили 47-летнего гражданина Таджикистана, который регулярно приезжает в Петербург, где работает разнорабочим. А в 1999 году ездил вместе с подозреваемым в тройном убийстве. В очередной его приезд мужчину пригласили на беседу. Хитроумные вопросы полицейских вынудили мужчину признаться в соучастии в убийстве. По предварительной информации, вместе с земляком он приехал в Петербург торговать. Для старта они заняли у жителя Купчинской улицы 400 долларов, и передали ему вещи под залог. А потом передумали отдавать долг. Мужчине назначили встречу, на которой без всяких разговоров закололи ножами. В квартире, куда пришли должники, также находился сын мужчины. Он вышел из комнаты на шум. С ножами напали и на него. пока собирали оставленные в залог вещи и искали расписку, из магазина вернулась супруга погибшего. Её также убили.

    А расписку так и не нашли.

    Пока подозреваемого задержали на двое суток.

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    Комментарии 3

    28024381122 Июн 2023 в 13:05
    Нелюди.
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