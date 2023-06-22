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    Развязку КАД с Пулковским шоссе временно оставят без съезда

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожники ограничат движение на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пулковским шоссе. Один из съездов закроют на полсуток.

    С 23:00 25 июня до 6:00 26 июня на 68-м километре кольцевой будет полностью закрыт съезд с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе в направлении станции метро «Московская», сообщает 22 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут восстанавливать пришовные зоны деформационных швов.

    Чтобы избежать лишних пробок, работы запланированы на часы, когда магистраль загружена менее всего. Ремонт выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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