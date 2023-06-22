Развязку КАД с Пулковским шоссе временно оставят без съезда

Дорожники ограничат движение на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пулковским шоссе. Один из съездов закроют на полсуток.
С 23:00 25 июня до 6:00 26 июня на 68-м километре кольцевой будет полностью закрыт съезд с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе в направлении станции метро «Московская», сообщает 22 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут восстанавливать пришовные зоны деформационных швов.
Чтобы избежать лишних пробок, работы запланированы на часы, когда магистраль загружена менее всего. Ремонт выполнит