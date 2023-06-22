В Приморском районе к 2025 году построят объединенную поликлинику для детей и взрослых

На Юнтоловском проспекте началось строительство объединенной поликлиники для детей и взрослых. Как сообщает девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург», здесь смогут принимать 588 пациентов в смену — 420 взрослых и 168 детей. Сейчас на территории идут подготовительные работы.



Строящееся пятиэтажное здание включает два блока с отдельными входами, в каждом — своя зона ожидания и два лифта- пассажирский и грузовой. В поликлинике будут работать отделения профилактики, терапии, реабилитации, функциональной диагностики, а также неотложной скорой помощи и дневной стационар на 15 коек. Сотрудников будет около 300 человек, прием тут будут вести как участковые и дежурные врачи, так и профильные специалисты. Поликлиника в ЖК «Юнтолово» относится к первому уровню амбулаторной медицинской помощи — то есть здесь будут оказывать первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь.

