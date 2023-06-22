Мотоцикл, угнанный с парковки у аэродрома в Левашово, нашли в Сосновом Бору

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в краже мотоцикла в Выборгском районе города. Интерес к чужому имуществу он проявляет не в первый раз.



Байк был похищен в минувшие выходные. Днем 19 июня с заявлением об угоне в полицию Выборгского района Петербурга обратился 24-летний петербуржец, сообщает 22 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Молодой человек рассказал, что в период с 1:30 17 июня до 1:40 19 июня с парковки возле аэродрома в Левашово неизвестный преступник похитил его мотоцикл KAYO K1 MX 2022 года выпуска. Ущерб он оценил в 160 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).