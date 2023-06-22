Свистать всех наверх. Сколько стоит арендовать яхту для прогулок по Неве

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Жаркое лето и первый летний туристический сезон без коронавирусных ограничейний заметно повысили спрос на прогулки по рекам и каналам. «Фонтанка» выяснила, сколько стоит покататься на катере в узкой компании — с капитаном или просто сев за штурвал.



Вариантов покататься два: тебя везут или ты везешь. Редакция изучила оба варианта. Первый проще, но дороже, второй интереснее.



Сам себе капитан

Арендовать катер без капитана стоит от 1 500 до 3 200 рублей в час. Легкий инструктаж проводят прямо перед поездкой. Специальных прав судоводителя для этого не требуется: если вес лодки не превышает 200 кг, мощность двигателя не более 10 л.с., а вместимость — до 12 человек, такая лодка не должна регистрироваться в реестре маломерных судов.



Вот примерно такого размера и будет катер, который можно будет взять самому, чтобы покататься по городским рекам и каналам в узком кругу, ведь, как правило, в такой лодке могут с комфортом разместиться до 4 человек. Мотор у катера почти наверняка будет с ограничителем, который позволяет разогнаться максимум до 30–40 км/ч.



Компании, сдающие суда, возьмут залог (до 10 тысяч) и, случись что, могут потребовать от арендатора заплатить за повреждение внутреннего убранства и самого судна. Например, вспоминают судовладельцы, не так давно за сломанный мотор с неудачливого «прогульщика» пришлось взять 38 тыс. рублей. В целом размер штрафа при поломке зависит от чека, который получит за ремонт владелец катера.

На прогулке надо будет вести себя прилично и соблюдать правила. Например, Водная полиция (правильное название — Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте) может оштрафовать за грубое нарушение или езду без спасательного жилета. Вилка штрафа составляет от 1 500 до 20 тыс. рублей.



Перемещаться на судне можно и вечером, и ночью, если оно оборудовано навигационными огнями и нет особого распоряжения о перекрытиях движения маломерных судов на определенных участках. Например распоряжением комитета по транспорту от 7 июня «О временном закрытии участков водных объектов для плавания на маломерных судах» запрещается маломерным судам передвигаться по участкам Невы от Благовещенского до Троицкого моста, Малой Невы от Биржевого моста до Невы, Кронверкского пролива и Зимней канавки на всем протяжении с 21:00 до 05:00 с 13 по 26 июня и с 25 по 30 июля.





Что делать при аварии на воде

Компании, сдающие катера без капитана, говорят, что в их практике серьезные аварии, которые приводят к существенному ущербу, случаются очень редко. Перед поездкой туристам проводится инструктаж, на них обязательно должны находиться спасательные жилеты, иначе пассажир будет не допущен до плаванию. Именно за жилеты (если их нет, катер считается имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация) штраф самый большой — от 15 до 20 тыс. рублей. Отдельно все владельцы катеров оговаривают — пьяному лодку вести не дадут.



Перемещаться по каналам можно как в дневное, так и в ночное время (если есть специальные осветительные приборы), но после разведения мостов основной судовой ход больших сухогрузов и танкеров под разведенными мостами, то есть середину Невы, пересекать нельзя. То есть, если вы после разводки оказались у Петропавловской крепости, например, в Фонтанку нельзя будет войти или выйти из нее, чтобы вернуться куда-нибудь на Крестовский остров.

За вашим маршрутом по GPS с берега будет следить инструктор. У него будет постоянная радиосвязь с вами, и если вы поедете куда-то не туда, он вас предупредит об этом.



Но если беда случилась, то паниковать не стоит. Вода в Неве на данный момент хоть и не располагает к купанию, но не ледяная (14–15 градусов), жилет сможет удерживать человека на воде до прибытия помощи, инструктор быстро среагирует, если что-то случится. Также владельцы катеров заверяют, что получить пробоину или столкнуться с кем-то так, чтобы утонуть, можно только специально.



Также арендовать катер можно на несколько суток, такое удовольствие обойдётся любителям тишины, рыбалки или приключений около 30 тыс. руб (за 1 сутки), цена уменьшается с увеличением количества суток — до 11,5 тысяч за аренду на срок более 15 суток. Судно может вмещать до 8 человек.



В надежных руках

С капитаном катер обойдется от 3 и до 10 тыс. рублей в час. Как правило, например, при вечерних прогулках под разведенными мостами меньше чем на два часа арендовать лодку будет нельзя. Маршрут можно построить исходя из ваших пожеланий, кататься вы можете как в одиночестве, так и в кругу друзей — до 9–11 человек, если речь идет о самых больших катерах.



Стоимость аренды зависит от размеров судна, его мощности и престижности. Важно различать: какого бы размера судно ни было, если палуба одна, то даже если в нем есть каюта, по общепринятой терминологии это катер. Яхта имеет две палубы, дорогой салон и мощность от 76 до 5,5 тыс. лошадиных сил. Размер яхты для речных прогулок начинается от 10 до 25 метров.

После 10 000 рублей начинается сегмент яхт, арендовать которые можно только с капитаном. Цены на аренду яхты могут достигать и 100 тыс. рублей в час.

От 40 тыс. руб. начинается сегмент элитных яхт, в стоимость входят официанты, салон из дорогих материалов, уборка судна после поездки, напитки, предметы для отдыха: от серьезных музыкальных систем до мангала и рыболовных устройств. Аренда таких яхт возможна только от 3 часов. В праздники аренда большинство элитных судов только от 4 часов до суток и включает в себя оплату топлива.



На борт катера или яхты можно взять свою еду и напитки, но не все продукты подходят. В чёрном списке все «пачкающееся»: красное вино, ягоды, фрукты, овощи и соки красного цвета, маслины, соевый соус. Это обусловлено тем, что при малейшей качке эти продукты могут испортить салон судна, отмыть такое пятно вряд ли получится, поэтому владельцу придется проводить генеральную химчистку или перешивать часть салона.

В «Алые паруса» меньше чем за 10 тыс. рублей хоть катер, хоть самую простенькую яхту практически невозможно найти. Цена за вид с воды на главный летний праздник Петербурга в случае с индивидуальной арендой может начинаться от 200 тысяч рублей.





С бала на корабль из любой точки Петербурга

«Подать катер или яхту можно куда угодно, где есть подходящий причал. Если мы говорим про центр Петербурга, то сейчас у нас обширная сеть городских причалов — очень удобно. Можно заранее обозначить, в какое время хочешь подойти к причалу и оплатить стоянку, отправив деньги на карту (а если есть договор, то они спишутся при швартовке автоматически со счета организации) — очень удобно», — сообщает топ-менеджер одной из компаний, сдающей в аренду суда, Антон Скорич.



«Также есть много частных причалов. Об условиях швартовки на каждом из них нужно договариваться индивидуально, но и к ним пришвартоваться можно. Просто стоят они в несколько раз дороже городских. Обычно подача рассчитывается как время лодки, необходимое, чтобы дойти до причала, плюс стоимость швартовки (в зависимости от длины судна)», — уточняет один из судовладельцев.



«С точки зрения федерального закона лодки могут перемещаться везде, ограничения только на Волго-Балтийском водном пути во время шлюзования. Но власти Петербурга недовольны тем, что в городе эксплуатируются маломерные суда, поэтому было принято решение сначала перекрыть каналы, потом центр (от Васильевского острова до Крестовского острова), где проходят «Метеоры». Единственными свободными местами для плавания остались Большая и Малая Невка и Финский залив», — сетует директор одной из судоходных компаний Михаил Сазанов.



Антон Скорич отмечает, что для частного пользования большая часть городских рек и каналов периодически закрывается. Попасть на своём личном судне нельзя на различные мероприятия вроде салюта на 9 Мая или на «Алые паруса». Также водное пространство может перекрываться для частных судов из-за проведения больших мероприятий. Например, на протяжении всего ПМЭФ акваторию перекрыли более чем на неделю для частных судов. Ходить можно было только тем, кто имел официальную лицензию на перевозку пассажиров.

Василиса Скандакова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

