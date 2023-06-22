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    Бородатый гость оставил хозяек без миллионов в Приморском районе Петербурга

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    Бородатого модника ищет полиция Приморского района Петербурга по подозрению в краже 3,4 млн рублей.

    Об их исчезновении из квартиры на Камышовой улице сообщила 39-летняя женщина, стало известно «Фонтанке» 22 июня.

    По предварительной информации, в квартире живет её дочь. У девушки были гости, и один из них якобы нашел пакет с деньгами заявительницы, спрятанный в шкафу. Забрав их, он ушел. При этом мужчина так спешил, что якобы оставил свой рюкзак с вещами.

    Подозреваемого пострадавшие описывают как мужчину с черной бородой, в бежевых джинсах и красной футболке.

    Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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