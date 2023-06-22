Бородатый гость оставил хозяек без миллионов в Приморском районе Петербурга

Бородатого модника ищет полиция Приморского района Петербурга по подозрению в краже 3,4 млн рублей.



Об их исчезновении из квартиры на Камышовой улице сообщила 39-летняя женщина, стало известно «Фонтанке» 22 июня.



По предварительной информации, в квартире живет её дочь. У девушки были гости, и один из них якобы нашел пакет с деньгами заявительницы, спрятанный в шкафу. Забрав их, он ушел. При этом мужчина так спешил, что якобы оставил свой рюкзак с вещами.



Подозреваемого пострадавшие описывают как мужчину с черной бородой, в бежевых джинсах и красной футболке.

