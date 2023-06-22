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    В Петербурге бизнесмен на BMW смог победить водителя ВАЗ только с помощью ножа. Это не первое его ЧП на дороге

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    Студента увезли в больницу после дорожного конфликта с водителем BMW в Московском районе Петербурга.

    Наказать 18-летнего владельца ВАЗ-2101 41-летний бизнесмен решил накануне около семи вечера у дома 129 по Московскому проспекту, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 июня. По предварительной информации, мужчина проткнул ножом колесо отечественной легковушки, а затем порезал руку студенту. После чего сел в своей BMW Х3 и уехал.

    Меньше чем через сутки его задержали у дома на Пулковском шоссе, где он живет. Выяснилось, что мужчина – руководитель петербургской фирмы. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции по делу об умышленном повреждении или уничтожении имущества, а также участвовал в ДТП, в котором пострадали люди. На этот раз возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

    Пострадавшему студенту оказали помощь в НИИ скорой помощи и затем отпустили на амбулаторное лечение.

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