В Петербурге бизнесмен на BMW смог победить водителя ВАЗ только с помощью ножа. Это не первое его ЧП на дороге

Студента увезли в больницу после дорожного конфликта с водителем BMW в Московском районе Петербурга.

Наказать 18-летнего владельца ВАЗ-2101 41-летний бизнесмен решил накануне около семи вечера у дома 129 по Московскому проспекту, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 июня. По предварительной информации, мужчина проткнул ножом колесо отечественной легковушки, а затем порезал руку студенту. После чего сел в своей BMW Х3 и уехал.



Меньше чем через сутки его задержали у дома на Пулковском шоссе, где он живет. Выяснилось, что мужчина – руководитель петербургской фирмы. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции по делу об умышленном повреждении или уничтожении имущества, а также участвовал в ДТП, в котором пострадали люди. На этот раз возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.