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    В Китае произошел взрыв в барбекю-ресторане. Погиб 31 человек

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    На севере Китая, в городе Иньчуань, произошел взрыв в барбекю-ресторане. Пострадали 38 человек, в том числе 31 погиб. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает китайское информационное агентство Синьхуа.

    Автор: New China TV

    «Около 20:40 21 июня в ресторане Fuyang BBQ района Синцин города Иньчуань произошел взрыв газа, в настоящее время погиб 31 человек, 7 человек получили ранения, пострадавшие проходят полное лечение», — говорится в публикации агентства Синьхуа.

    К взрыву привела утечка сжиженного газа. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, двое других получили серьезные ожоги, остальные отделались легкими ранениями.

    После взрыва, передает Центральное телевидение Китая, задержаны 9 человек, в том числе и владелец ресторана.

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