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    На Дворцовой площади проходит акция «Свеча памяти»

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    2 комментария

    Ежегодная общенациональная акция «Свеча памяти» проходит в ночь на 22 июня на Дворцовой площади в Петербурге. Сотни людей собрались в центре города, чтобы посмотреть театрализованное представление, которое будет длиться до 1.00.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    читатель «Фонтанки»

    После волонтеры зажгут свечи в память о павших на полях сражений в Великой Отечественной войне. До утра на Дворцовой будут звучать песни и мерцать огоньки свечей. На рассвете, в 4 часа утра пройдет минута молчания, после которой будут возложены цветы к мемориальной доске «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!» на Невском проспекте.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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