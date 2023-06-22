На Дворцовой площади проходит акция «Свеча памяти»

Ежегодная общенациональная акция «Свеча памяти» проходит в ночь на 22 июня на Дворцовой площади в Петербурге. Сотни людей собрались в центре города, чтобы посмотреть театрализованное представление, которое будет длиться до 1.00.
читатель «Фонтанки»
После волонтеры зажгут свечи в память о павших на полях сражений в Великой Отечественной войне. До утра на Дворцовой будут звучать песни и мерцать огоньки свечей. На рассвете, в 4 часа утра пройдет минута молчания, после которой будут возложены цветы к мемориальной доске «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!» на Невском проспекте.