Кинотеатр, лекторий и коворкинг: на Елагином вновь работает Art Space

Tele2 вновь открыла на Елагином острове Art Space — это уже третий сезон работы общественного пространства. Здесь бесплатно показывают художественные фильмы, читают лекции об искусстве, занимаются йогой и устраивают концерты. А еще гости площадки могут комфортно устроиться с ноутбуками или планшетами в коворкинге с Wi—Fi.



Art Space работает на территории Эстрадного театра в парке на Елагином острове, и с июня по август петербуржцы смогут найти здесь занятия на любой вкус. Каждая неделя лета посвящена разным видам искусства: музыке, литературе, изобразительному искусству, кинематографу, архитектуре.



Приглашенные эксперты от образовательной платформы «Правое полушарие интроверта» помогут разобраться в классической живописи и современном стрит-арте, в фильмах Хичкока и азиатских картинах, научат отличать сооружения Антонио Гауди от зданий Захи Хадид или погрузят в историю мюзиклов и рок-н-ролла.



На большом экране ежедневно показывают образовательные и художественные фильмы и мультфильмы от партнера летнего кинотеатра — сервиса Wink. По выходным для всех желающих проводятся занятия по йоге, а для детей — трансляции мультипликационного сериала «Смешарики».

