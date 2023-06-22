Кинотеатр, лекторий и коворкинг: на Елагином вновь работает Art Space

Tele2 вновь открыла на Елагином острове Art Space — это уже третий сезон работы общественного пространства. Здесь бесплатно показывают художественные фильмы, читают лекции об искусстве, занимаются йогой и устраивают концерты. А еще гости площадки могут комфортно устроиться с ноутбуками или планшетами в коворкинге с Wi—Fi.
Art Space работает на территории Эстрадного театра в парке на Елагином острове, и с июня по август петербуржцы смогут найти здесь занятия на любой вкус. Каждая неделя лета посвящена разным видам искусства: музыке, литературе, изобразительному искусству, кинематографу, архитектуре.
Приглашенные эксперты от образовательной платформы «Правое полушарие интроверта» помогут разобраться в классической живописи и современном стрит-арте, в фильмах Хичкока и азиатских картинах, научат отличать сооружения Антонио Гауди от зданий Захи Хадид или погрузят в историю мюзиклов и рок-н-ролла.
На большом экране ежедневно показывают образовательные и художественные фильмы и мультфильмы от партнера летнего кинотеатра — сервиса Wink. По выходным для всех желающих проводятся занятия по йоге, а для детей — трансляции мультипликационного сериала «Смешарики».
Кроме того, на площадке есть коворкинг с бесплатным Wi-Fi на базе мобильного интернета Tele2. В офисе под открытым небом любой желающий сможет с комфортом провести несколько продуктивных рабочих часов или просто подзарядить гаджеты и отдохнуть на свежем воздухе, не отрываясь от интернет-серфинга и общения в соцсетях и мессенджерах.
Партнерами Tele2 Art Space в этом году стали музыкальный интеллектуально-развлекательный проект «Музыка с умом», школа джазовых танцев Summertime Swing, Государственная академическая капелла, библиотека и арт-резиденция «ШКАФ» — центр книжной культуры и лаборатория современного искусства в Красногвардейском районе.
Площадка Tele2 Art Space на Елагином острове открыта до 31 августа 2023 года. Вход на все мероприятия свободный. Расписание лекций, кинопоказов и специальных событий можно узнать на сайте art.tele2.ru. Каждый день проходит несколько мероприятий, так что вы заранее можете спланировать интересное лето в городе.
ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280