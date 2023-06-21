Спортсмен из Мексики завел OnlyFans, чтобы заработать на подготовку к Олимпиаде

Мексиканский прыгун в воду Диего Бальеса начал использовать платформу OnlyFans, чтобы заработать на подготовку к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдет в Париже.
«Идея создать аккаунт возникла, поскольку я постоянно ищу способы подзаработать. Я обеспечиваю себя и мою маму, и мне необходимо платить счета. Я благодарен, что мои подписчики проявляют себя почтительно и являются замечательными людьми. Я надеюсь, что это продолжится», — заявил Бальеса в интервью агентству AP.
Подписка на аккаунт Бальесы обходится в 15 долларов ежемесячно. Таким образом 28-летний атлет пытается компенсировать 30 тыс. песо (приблизительно 1700 долларов), которые раньше ему предоставлялись в виде государственных пособий.
«Доходы от OnlyFans довольно непредсказуемы, но до сих пор они оказались полезными», — добавил Бальеса.
Кроме того, он отметил, что получает поддержку от правительства штата Нуэво-Леон, где он проживает и занимается тренировками, а также от частного бизнеса, хотя конкретные суммы он не раскрывает.
Бальеса — один из множества мексиканских спортсменов, чья карьера пострадала из-за конфликта Международной федерацией плавания (World Aquatics) с руководителем национальной спортивной комиссии Мексики Аной Геварой. Из-за этого в стране с января было прекращено финансирование водных видов спорта. World Aquatics уволила президента мексиканской федерации Кирилла Тодорова за несоответствие стандартам управления и назначила комиссию для временного управления до новых выборов. Однако Гевара отказалась признать эту комиссию, несмотря на подтверждение решения World Aquatics Спортивным арбитражным судом.
Бальеса — обладатель бронзовой медали чемпионата мира 2019 года по синхронным прыжкам с вышки 10 метров, также он занял четвертое место в этой дисциплине на последних Олимпийских играх.