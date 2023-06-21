Спортсмен из Мексики завел OnlyFans, чтобы заработать на подготовку к Олимпиаде

Мексиканский прыгун в воду Диего Бальеса начал использовать платформу OnlyFans, чтобы заработать на подготовку к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдет в Париже.



«Идея создать аккаунт возникла, поскольку я постоянно ищу способы подзаработать. Я обеспечиваю себя и мою маму, и мне необходимо платить счета. Я благодарен, что мои подписчики проявляют себя почтительно и являются замечательными людьми. Я надеюсь, что это продолжится», — заявил Бальеса в интервью агентству AP.

Подписка на аккаунт Бальесы обходится в 15 долларов ежемесячно. Таким образом 28-летний атлет пытается компенсировать 30 тыс. песо (приблизительно 1700 долларов), которые раньше ему предоставлялись в виде государственных пособий.