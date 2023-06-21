Выпрыгнул в форточку, чтобы добить: драка водителя автобуса с пассажирами попала на видео

Словесный конфликт между водителем петербургского автобуса (предположительно 327-го маршрута) с пассажирами перерос в настоящую драку. Видеозапись 21 июня прислали читатели «Фонтанки». По словам автора видео, драка произошла в 17:05 неподалеку от станции метро «Рыбацкое».
На кадрах видно, как водитель выходит из автобуса и направляется к двум мужчинам — один из них почему-то без обуви, второй в черной кепке. Водитель напирает на босоногого, но руками не трогает. На помощь первому приходит мужчина в кепке. Когда вот-вот «что-то» должно произойти, в конфликт вступает женщина в зеленом платье, она попыталась разнять разъяренных мужчин.
Как только показалось, что конфликт сошел на нет, водитель, не доходя до двери автобуса, решает кинуть тапочки в босоногого. Мужчина в кепке и его друг без обуви начинают драку. И в этот самый момент эффектно врывается пятый участник конфликта, который все это время был заперт в душном автобусе. Он вылетает из форточки транспортного средства и принимается добивать уже лежащего на дороге водителя.
Остается непонятной роль собаки, которая спокойно бегала рядом с инцидентом.
читатель «Фонтанки»
«По данному факту проводится всесторонняя проверка. По итогам служебного расследования действиям водителя будет дана оценка», — сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».
В пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти также был отправлен запрос. На момент публикации комментарий не поступил.