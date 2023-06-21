Выпрыгнул в форточку, чтобы добить: драка водителя автобуса с пассажирами попала на видео

Словесный конфликт между водителем петербургского автобуса (предположительно 327-го маршрута) с пассажирами перерос в настоящую драку. Видеозапись 21 июня прислали читатели «Фонтанки». По словам автора видео, драка произошла в 17:05 неподалеку от станции метро «Рыбацкое».

На кадрах видно, как водитель выходит из автобуса и направляется к двум мужчинам — один из них почему-то без обуви, второй в черной кепке. Водитель напирает на босоногого, но руками не трогает. На помощь первому приходит мужчина в кепке. Когда вот-вот «что-то» должно произойти, в конфликт вступает женщина в зеленом платье, она попыталась разнять разъяренных мужчин.