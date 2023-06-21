Садоводы из Ленобласти пытаются спасти свои участки от лесного пожара

Лесной пожар вплотную подступил к деревне Львовские Лужки в Кировском районе Ленинградской области. Об этом 21 июня сообщают читатели «Фонтанки». Несмотря на то, что на месте работают пожарные бригады, садоводы решили не сидеть сложа руки.



В группе деревни местные жители призывают брать подручные средства и принять превентивные меры.

«Коллеги, огонь очень близко. Все, кто может, берем триммеры, идем к Святковскому ручью, косим траву. От ручья. Звоним, идем к соседям, кто здесь, просим их делать то же самое», — говорится в сообщении.