«Нет доступа к базам». В «Управлении инвестиций» беда с документами, но про взлом говорить отказываются

В петербургском ГБУ «Управление инвестиций» возникли тотальные проблемы с доступом к документации. Там это объясняют заменой серверов, уточняющие вопросы в цифровой комитет остались без ответа.



О том, что в учреждении какие-то нелады с данными, «Фонтанке» рассказали несколько собеседников, близких к инвестиционному блоку. По их словам, получить информацию о маршруте инвестиционных документов в последние пару дней не получалось. В объяснении якобы звучало слово «взлом».

«Фонтанка» попробовала сама позвонить в «Управление инвестиций» как рядовой потенциальный инвестор. «У нас нет доступа к базам. Надеемся, что к пятнице доступ будет восстановлен», — ответили в учреждении. Информацию про взлом там подтверждать не стали, объяснив всё заменой оборудования.