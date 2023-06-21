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    «Нет доступа к базам». В «Управлении инвестиций» беда с документами, но про взлом говорить отказываются

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    6 комментариев

    В петербургском ГБУ «Управление инвестиций» возникли тотальные проблемы с доступом к документации. Там это объясняют заменой серверов, уточняющие вопросы в цифровой комитет остались без ответа.

    О том, что в учреждении какие-то нелады с данными, «Фонтанке» рассказали несколько собеседников, близких к инвестиционному блоку. По их словам, получить информацию о маршруте инвестиционных документов в последние пару дней не получалось. В объяснении якобы звучало слово «взлом».

    «Фонтанка» попробовала сама позвонить в «Управление инвестиций» как рядовой потенциальный инвестор. «У нас нет доступа к базам. Надеемся, что к пятнице доступ будет восстановлен», — ответили в учреждении. Информацию про взлом там подтверждать не стали, объяснив всё заменой оборудования.

    Убедившись, что никакого злого умысла нет, «Фонтанка» с легкой душой официально переспросила ответственные ведомства. Комитет по инвестициям, в ведении которого и находится ГБУ, решил остановиться на формулировке: «Проводятся внеплановые работы по устранению технических неполадок в работе информационной сети СПб ГБУ «Управление инвестиций». Делаем всё возможное для решения этой проблемы». Никакие уточняющие вопросы эффекта не возымели; внятно ответить, были взлом или нет, пресс-служба не решилась.

    Не лучше получилось с аппаратом вице-губернатора Николая Линченко, в контур полномочий которого и входит инвестиционный блок. Там просто отказались комментировать происходящее.

    Оставалась надежда на комитет по информатизации и связи, который и обеспечивает безопасность всех смольнинских баз данных. Безобидная замена оборудования, о которой рассказали в «Управлении инвестиций», или технические проблемы неожиданно вызвали следующую реакцию: «В настоящий момент комментировать ситуацию КИС не будет, рекомендуем за дополнительными уточнениями обратиться в комитет по инвестициям Санкт-Петербурга».

    Круг замкнулся, и «Фонтанка» позвонила уже напрямую председателю комитета по инвестициям Ивану Складчикову. «Просто произошел технический сбой, что-то случилось с сервером, сейчас всё восстановят», — уверенно сообщил он.

    ГБУ «Управление инвестиций» занимается сопровождением инвестиционных проектов, включая стратегические и ГЧП, подготовкой документов, разработкой условий и предложений для включения в инвестдоговоры. Реализует широкий круг полномочий комитета, в частности, по рассмотрению заявлений о предоставлении земли или объектов — в том числе без торгов.

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    Комментарии 6

    Гость21 Июн 2023 в 20:20
    Это база!
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