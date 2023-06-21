Суды Петербурга стали ближе. Уведомления могут приходить онлайн

Районные и городской суды Петербурга будут отправлять судебные уведомления через личные кабинеты на «Госуслугах». Это текстовые сообщения, к которым могут быть прикреплены PDF-файлы с электронной подписью.
О том, как разобраться с новым механизмом, 21 июня рассказывает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Участники судебного процесса будут считаться извещенными, если будет доказано, что им отправили онлайн-уведомление и они давали согласие на получение таких, при этом не ходатайствовали о получении бумажных.
Уведомления могут приходить в личные кабинеты физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Так могут направить, в том числе, решение или определение суда.