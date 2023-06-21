Группа ЦДС получила кредитную линию в 16 млрд рублей на развитие двух проектов на севере Петербурга

Банк «Открытие» открыл новую кредитную линию Группе ЦСД объемом в 16 млрд рублей. Выделенные средства пойдут на новые очереди проектов, строящихся на севере Петербурга.
Новая линия увеличила в два раза кредитный лимит, предоставленный банком застройщику. Планируется, что на эти средства будут возводиться новые очереди проектов ЦДС «Новые горизонты» и квартала Parkolovo.
Как сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев, партнерство с банком позволяет во многих случаях вводить дома в эксплуатацию досрочно. Помимо квартир в жилых комплексах предусмотрены общественные пространства, школы и детские сады, паркинги.
Старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе отметил, что банк продолжает обеспечивать девелоперские и строительные корпорации финансовыми ресурсами в рамках развития в сфере проектного финансирования жилья.
Сотрудничество Группы ЦДС и банка «Открытие» началось в 2021 году. В 2021 и 2022 годах банк предоставил застройщику кредитные средства в размере 11,5 млрд рублей и 6,9 млрд рублей соответственно, а в марте 2023 года была открыта дополнительная кредитная линия еще на 2 млрд рублей.