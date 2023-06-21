Путин заявил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду

Россия продолжит развитие ядерной триады, вооружение которой позволяет обеспечивать стратегическое сдерживание и глобальный баланс сил в мире. Об этом заявил 21 июня президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.



По словам главы государства, новейшие стратегические ракетные комплексы «Ярс» поступили уже в половину частей. Также, как отметил Владимир Путин, первые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой в ближайшее время заступят на боевое дежурство.