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    Путин заявил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду

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    Россия продолжит развитие ядерной триады, вооружение которой позволяет обеспечивать стратегическое сдерживание и глобальный баланс сил в мире. Об этом заявил 21 июня президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

    По словам главы государства, новейшие стратегические ракетные комплексы «Ярс» поступили уже в половину частей. Также, как отметил Владимир Путин, первые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой в ближайшее время заступят на боевое дежурство.

    «Ядерная триада» — общепринятый международный термин, обозначающий оснащённые ядерным оружием стратегические вооружённые силы государства, включающие в себя три компонента: стратегическая авиация межконтинентальные баллистические ракеты атомные подводные ракетоносцы.

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