Суд в Петербурге запретил три сайта, на которых предлагали купить рога сайгака

Петродворцовый райсуд Петербурга присмотрелся к сайтам, где писали о продаже рогов сайгака. Эту информацию признали запрещенной, сообщает 21 июня объединенная пресс-служба судов города.
Тревогу забила прокуратура Ломоносовского района Ленобласти. Сайгаки — краснокнижные животные, и статьей 258.1 УК РФ предусмотрена ответственность за подобную торговлю.
Суд удовлетворил требования истца и признал информацию на трех сайтах, доступ к которой был свободным, запрещенной.
Сайгак — это степная антилопа с необычным «хоботком». Встречается он и в России — например, в Астраханской области.