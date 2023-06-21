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    Суд в Петербурге запретил три сайта, на которых предлагали купить рога сайгака

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    Петродворцовый райсуд Петербурга присмотрелся к сайтам, где писали о продаже рогов сайгака. Эту информацию признали запрещенной, сообщает 21 июня объединенная пресс-служба судов города.

    Тревогу забила прокуратура Ломоносовского района Ленобласти. Сайгаки — краснокнижные животные, и статьей 258.1 УК РФ предусмотрена ответственность за подобную торговлю.

    Суд удовлетворил требования истца и признал информацию на трех сайтах, доступ к которой был свободным, запрещенной.

    Сайгак — это степная антилопа с необычным «хоботком». Встречается он и в России — например, в Астраханской области.

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