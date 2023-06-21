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    У самолёта в воздухе открылась дверь. Один из пассажиров снял на видео, как внизу плывут облака

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    В Бразилии у легкомоторного самолета Embraer 110 прямо в воздухе открылся люк. В соцсетях разлетается видео из салона.

    ЧП произошло через 20 минут после взлета. Пилот совершил аварийную посадку. На борту находились 12 человек, сообщает 20 июня ABC.

    Автор: @morningafrica8953 / YouTube

    По данным MSN, борт авиакомпании NHR Taxi Aereo вылетел из Сан-Луиса в Сальвадор, в нем находились участники группы певца Тьерри.

    Продюсер сидел рядом с открывшимся люком и снял его на видео. По его словам, пассажиры сначала закричали от страха, а затем успокоились и продолжали оставаться на местах, пытаясь не смотреть в дверь и мелькающие за ней облака. В итоге самолёт благополучно приземлился, никто не пострадал.

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    Комментарии 5

    Гость21 Июн 2023 в 15:37
    Вах!
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