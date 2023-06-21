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    Пожилой пешеход попал под колеса мотоцикла на Октябрьской набережной

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    Серьезное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода произошло утром 21 июня в Невском районе Петербурга. Попытка перейти дорогу закончилась для пожилого мужчины больницей.

    В 10:45 у дома 60 по Октябрьской набережной 43-летний мужчина, управляя мотоциклом KTM, сбил 72-летнего пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате ДТП пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.

    По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Мотоциклист травм не получил, добавляют в группе «Мотосолидарность ДТП».

    Фото: «Мотосолидарность ДТП»

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