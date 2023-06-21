В Петербурге погибла девушка. Полиция проверяет ее судимого приятеля, вернувшегося с СВО из ЧВК «Вагнер»

Петербурженка разбилась насмерть, выпав с шестого этажа в Пушкинском районе. В квартире находился ее приятель. Он оказался с очень трудной судьбой, но искупил ее на СВО. «Фонтанка» узнала, что выяснил уголовный розыск.



Около 16 часов 20 июня в поселке Шушары у дома по Старорусскому проспекту прохожие увидели тело неизвестной. Прибывшие полицейские установили, что 27-летняя петербурженка только что упала с шестого этажа, а в это время в квартире находится ее 48-летний приятель (он там и проживает). По данным нашего издания, мужчину доставили в УМВД и до утра превентивно задержали. Его биография вызвала естественные подозрения. По информации «Фонтанки», первый срок за грабежи он получил в начале 90-х, когда ему только исполнилось 17 лет. Затем сидел за вымогательство, потом еще несколько раз проводил годы в колониях за кражи. В 2019 году вновь осудили за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего. На этот раз его приговорили к 12 с половиной годам, а в январе 2022 года он попал в колонию Форносово (ИК-3). Так что, ему оставалось сидеть еще лет под 10 и в июне этого года он никак не мог находится у себя в Шушарах.