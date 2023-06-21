История о розыгрыше и поездке в багажнике не убедила суд Петербурга не лишать водителя прав

Мировой суд в Петербурге оштрафовал и лишил прав водителя, попавшегося на «пьяной» езде аж в Карелии. Сторона защиты в оправдание мужчины рассказала о пьяных друзьях, розыгрыше и поездке в багажнике. Историю в суде оценили, но только с художественной стороны.
Суд установил, что 19 июня 2021 года водитель автомобиля BMW 750i управлял им в состоянии алкогольного опьянения, нарушив таким образом часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ, сообщает 21 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Автомобилист же утверждал, что машиной не управлял, а находился в багажнике. По версии защиты, трое друзей выпивали за городом, а когда пришло время уезжать, тот, кто был трезвее, сел за руль приятельского BMW, второй — на пассажирское место, а хозяина машины, как самого пьяного, уложили в багажник, чтобы сделать сюрприз его жене. На подъезде к карельской деревне Сюрьга друзья наткнулись на ГИБДД, попытались скрыться, а когда поняли, что не получается, остановились и вдвоем рванули в лес, оставив третьего в багажнике. Оба «беглеца» эту версию подтвердили, однако о показания инспекторов ГИБДД она разбивалась.
По словам полицейских, во втором часу ночи во время дежурства на Габозерской улице в городе Кондопоге они заметили белый BMW, ехавший им навстречу, и попытались его остановить. Водитель, однако, объехав инспектора, развернулся и поехал в обратную сторону. Полицейский отметил, что машина проехала мимо него всего в полуметре и была без тонировки, так что он смог рассмотреть, что кроме водителя в салоне никого не было. Когда BMW попытались остановить снова, водитель прибавил газу и попытался скрыться. Началась погоня.
Во время преследования полицейские не теряли BMW из виду. Какого-либо встречного или попутного транспорта на дороге им не попалось. Проехав два километра, водитель BMW остановился, выбежал из машины и попытался сесть в багажник. На этом его и задержали. У молодого человека были ключи от машины и признаки опьянения. Медосвидетельствование на месте он пройти отказался и был направлен в больницу. Сотрудники ДПС добавили, что на вопрос, один ли он в машине, водитель ответил, что да, и попытался закрыть крышку багажника, а вдобавок разговаривал по телефону, указывая, что он управлял автомобилем. Акт освидетельствования показал у него 1,197 мг/л.
В итоге мировая судья судебного участка