История о розыгрыше и поездке в багажнике не убедила суд Петербурга не лишать водителя прав

Мировой суд в Петербурге оштрафовал и лишил прав водителя, попавшегося на «пьяной» езде аж в Карелии. Сторона защиты в оправдание мужчины рассказала о пьяных друзьях, розыгрыше и поездке в багажнике. Историю в суде оценили, но только с художественной стороны.



Суд установил, что 19 июня 2021 года водитель автомобиля BMW 750i управлял им в состоянии алкогольного опьянения, нарушив таким образом часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ, сообщает 21 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Автомобилист же утверждал, что машиной не управлял, а находился в багажнике. По версии защиты, трое друзей выпивали за городом, а когда пришло время уезжать, тот, кто был трезвее, сел за руль приятельского BMW, второй — на пассажирское место, а хозяина машины, как самого пьяного, уложили в багажник, чтобы сделать сюрприз его жене. На подъезде к карельской деревне Сюрьга друзья наткнулись на ГИБДД, попытались скрыться, а когда поняли, что не получается, остановились и вдвоем рванули в лес, оставив третьего в багажнике. Оба «беглеца» эту версию подтвердили, однако о показания инспекторов ГИБДД она разбивалась.