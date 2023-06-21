100 грамм — подарок, полкило — инвестиция. Самые популярные золотые слитки для покупки весят 500 грамм

Чаще всего банковские клиенты, приобретающие золото, выбирают слитки весом
По данным Банка, небольшие слитки весом до
Аналитики отметили, что выбору золота как инвестиционного инструмента способствует ряд государственных льгот: освобождение от уплаты НДФЛ при продаже золотых слитков в 2022 и 2023 годах и отмена НДС при их покупке.
— Инвестиции в золото позволяют инвестору не только хеджировать и диверсифицировать свои вложения, но и открывать спекулятивные позиции, — отметил старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках Банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. — Сейчас может быть хорошее время для «входа» в золото — мы ожидаем, что спрос на него будет расти на фоне скорого окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и сохраняющихся геополитических рисков. Покупая золото сегодня, можно зафиксировать свои сбережения и сохранить капитал.