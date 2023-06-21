100 грамм — подарок, полкило — инвестиция. Самые популярные золотые слитки для покупки весят 500 грамм

Чаще всего банковские клиенты, приобретающие золото, выбирают слитки весом 0,5 кг. Как показало исследование Банка «Санкт-Петербург», проведенное среди своих клиентов, минимальный объем золота, который покупают в золотых слитках, составляет 1 г , максимальный — 12 кг.



По данным Банка, небольшие слитки весом до 100 г чаще покупают в качестве подарка, а вот слитки весом от 0,5 до 1 кг — это уже инвестиция.



Аналитики отметили, что выбору золота как инвестиционного инструмента способствует ряд государственных льгот: освобождение от уплаты НДФЛ при продаже золотых слитков в 2022 и 2023 годах и отмена НДС при их покупке.

