Тот, что ворвётся в Петербург и испортит погоду, уже хорошо виден сверху

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале 21 июня показывает спутниковый снимок атмосферного фронта, который завтра днем доберётся до Ленинградской области. Атмосферное давление начинает снижаться, и характер погоды изменится.

В итоге в четверг в городе ожидается 28–30 градусов. У Финского залива, как обычно, будет прохладнее, но восточные и южные районы Петербурга могут прогреться до плюс 30. В Ленинградской области пройдут кратковременные дожди, ливни, местами грозы и град, при грозах ветер будет усиливаться до 15–20 м/с. Во второй половине дня они доберутся до Петербурга.

«Атмосферный фронт пройдет через Санкт-Петербург только вечером, поэтому поступающий очень теплый воздух и солнце значительно повысят температуру на большей части территории», — пишет Колесов.

После прохождения атмосферного фронта температура понизится и в следующие два дня будет всего 20–23 градуса на фоне кратковременных дождей.



«Так что с надеждой ждем прекращения засухи, хотя бы в этот период», — резюмирует синоптик.

