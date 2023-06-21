    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, южн

    765мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.23eur92.07

    Тот, что ворвётся в Петербург и испортит погоду, уже хорошо виден сверху

    13091
    11 комментариев

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале 21 июня показывает спутниковый снимок атмосферного фронта, который завтра днем доберётся до Ленинградской области. Атмосферное давление начинает снижаться, и характер погоды изменится.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
    ПоделитьсяПоделиться

    «Атмосферный фронт пройдет через Санкт-Петербург только вечером, поэтому поступающий очень теплый воздух и солнце значительно повысят температуру на большей части территории», — пишет Колесов.

    В итоге в четверг в городе ожидается 28–30 градусов. У Финского залива, как обычно, будет прохладнее, но восточные и южные районы Петербурга могут прогреться до плюс 30. В Ленинградской области пройдут кратковременные дожди, ливни, местами грозы и град, при грозах ветер будет усиливаться до 15–20 м/с. Во второй половине дня они доберутся до Петербурга.

    После прохождения атмосферного фронта температура понизится и в следующие два дня будет всего 20–23 градуса на фоне кратковременных дождей.

    «Так что с надеждой ждем прекращения засухи, хотя бы в этот период», — резюмирует синоптик.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Прогноз погодыПогодаПогода в ПетербургеАлександр КолесовГрозыГрозы и ливниЛето
    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close